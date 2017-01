Scalebound - Director entschuldigt sich für Einstellung des Xbox One-RPGs

Scalebound

Nachdem sich schon Xbox-Chef Phil Spencer zur Einstellung des Xbox One-RPGs Scalebound auf Twitter äußerte, meldet sich nun auch Hideki Kamiya, Director des Titels und Mitarbeiter von Platinum Games, in mehreren Tweets zu Wort:

As you may have already heard, Scalebound has unfortunately been canceled. I'm very sorry to everyone who was looking forward to this game. — ???? Hideki Kamiya (@PG_kamiya) January 11, 2017

Sorry to bring you such bad news at the start of the year. All I can do for you is to promise to keep delivering fun games. — ???? Hideki Kamiya (@PG_kamiya) January 11, 2017

I'll work extra hard to never have to let you down like this again, so I hope you will keep watching over us in the future too. — ???? Hideki Kamiya (@PG_kamiya) January 11, 2017

"Wie ihr vielleicht gehört habt, wurde Scalebound leider eingestellt. Es tut mir sehr leid für jeden, der sich auf das Spiel gefreut hat. Ich entschuldige mich dafür, euch zum Jahresbeginn solche schlechten Neuigkeiten übermitteln zu müssen. Alles, was ich für euch tun kann, ist zu versprechen, weiterhin spaßige Titel zu liefern. Ich werde extra hart arbeiten, um euch nie wieder so enttäuschen zu müssen, also hoffe ich, dass ihr uns in Zukunft weiterverfolgt."

In einem weiteren Tweet verneint Kamiya außerdem das Gerücht, dass Scalebound unter anderem gecancelt wurde, weil er wegen psychischen Problemen zu einer Pause gezwungen worden sei (via Dualshockers).

And...I took time off for my mental health? ...Me!?



No way. — ???? Hideki Kamiya (@PG_kamiya) January 11, 2017

"Und … ich nahm eine Auszeit wegen psychischen Problemen? … Ich!? Niemals."

An welchen Projekten Kamiya als nächstes arbeiten wird, ist nicht bekannt. Das nächste Spiel von Platinum Games, auf das wir uns freuen dürfen, ist Nier: Automata. Das Action-RPG erscheint am 10. März 2017 für die PS4 und den PC.

Was haltet ihr von Kamiyas Tweets?