Scalebound - Xbox-Chef: Verschiebung ist “besser für Xbox-Spieler”

Scalebound

Das von Platinum Games entwickelte Action-RPG Scalebound wurde offiziell eingestellt. Auf Twitter meldete sich nun auch Xbox-Chef Phil Spencer mit einer Stellungnahme zu Wort.

Ihm zufolge sei die Entscheidung zwar eine "schwierige" gewesen, jedoch glaubt er, dass die Einstellung von Scalebound für Xbox-Spieler langfristig "besser" sei. Spencer sei trotzdem enttäuscht, blicke aber immer noch überzeugt auf das für 2017 geplante Lineup (via Gamespot).

@TiC_Podcast Difficult decision, we believe result is better 4 Xbox gamers, still disappointing. Im confident in 17 lineup thats our focus