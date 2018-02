Sea of Thieves - Neues Entwickler-Video stellt die Skelett-Festungen vor

Die Entwickler von Rare haben ein neues Video zu ihrem Piratenspiel Sea of Thieves veröffentlicht. Im neuesten Teil der Inn-Side Story-Videoreihe unterhalten sich Senior Designer Andrew Preston Senior Software Engineere Tom Berry über die Skelettfestungen des Spiels.

Die Skelettfestungen sind schwer bewachte Anlagen in der offenen Spielwelt von Sea of Thieves, in denen es vor mies gelaunten Skelettkriegern nur so wimmelt. Allerdings lohnt es auch, sich allein oder mit der eigenen Crew durch die Knochenhorden zu kämpfen, denn die Belohnungen und Schätze, die ihr in den Festungen findet, sind besonders wertvoll. Das komplette Entwickler-Video könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

Nach mittlerweile zwei geschlossenen Betas zum Spiel biegt die Entwicklung von Sea of Thieves zum auf die Zielgerade ein. Der Release des Spiels ist am 20. März für die Xbox One und den PC. GameStar-Kollege Sandro konnte den Titel bereits ausführlich bei den Entwicklern anspielen, hier lest ihr seine Eindrücke.