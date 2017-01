Sea of Thieves - Weitere Xbox One-Alpha angekündigt

Sea of Thieves

Nachdem Rare bereits im vergangenen Dezember zu einer technischen Alpha zu Sea of Thieves einlud, rufen uns die Entwickler am 21. und 22. Januar im Rahmen einer Bonus-Alpha erneut ans Deck.

Mehr: Sea of Thieves - Neuer Trailer zeigt Koop-Gameplay zum Piraten-Abenteuer

Wie die Entwickler auf Twitter verkünden, wollen sie Ende dieser Woche neue Einladungen verschicken. Um an der Alpha teilzunehmen, müsst ihr euch auf der offiziellen Website für das Insider Programm zu Sea of Thieves registrieren. Da explizit nach einem Xbox Live-Account gefragt wird, ist davon auszugehen, dass die Alpha auch nur auf der Xbox One stattfindet.

Good news! We'll have a bonus Technical Alpha play session this weekend and more invitations will be sent later this week! Updates soon... pic.twitter.com/C0AHNjZtX0 — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) January 16, 2017

In Sea of Thieves teilen wir das Piratendasein mit anderen Spielern und müssen im Kollektiv unser Schiff steuern oder auf Schatzsuche gehen. Das MMO soll 2017 für Xbox One und den PC erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht (via Mein-MMO).

