Secret of Mana - Erstes Gameplay zum PS4-Remake zeigt Kampfsystem & Bossgegner

Dass der SNES-Klassiker Secret of Mana ein vollwertiges 3D-Remake für PS4, PS Vita und PC spendiert bekommt, damit hat wohl kaum jemand gerechnet. Square Enix hat sich dieser Aufgabe aber angenommen und plant, den besonderen Charme des Originals in die Moderne zu übertragen. Sogar der Koop-Modus von damals soll ein Comeback feiern, allerdings nur lokal, denn Online-Koop wurde von den Machern ausgeschlossen.

Im Rahmen des PAX West-Events wurde nun endlich auch Gameplay zum Remake enthüllt, das uns knappe 10 Minuten an Spielszenen zeigt.

In der spielbaren Demo wird der Spielbeginn gezeigt, der die Anfangsdialoge und die ersten Kämpfe gegen Puschel und Co. enthüllt. Der Look mag sich zwar recht deutlich von der Super Nintendo-Vorlage entfernt haben, aber das Gameplay selbst weckt wohlige Erinnerungen.

Das Secret of Mana-Remake wird am 15. Februar 2018 für PS4, PS Vita und PC erscheinen.