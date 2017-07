Sense8 - Nach dem Serien-Aus: Macher dürfen extralange Final-Folge drehen

Nach dem vorzeitigen Aus der Science-Fiction-Serie Sense8 geht es doch noch weiter. Nach diversen Protestschreiben und einer Petition von Fans lenkt Netflix nun ein. Zwar wird es keine Verlängerung der Serie geben, jedoch dürfen die Wachowski-Geschwister (Matrix) nun eine zweistündige finale Episode der Serie drehen.

Damit erhält die nach zwei Staffeln überraschend abgesetzte Serie einen hoffentlich würdigen Abschluss, um noch offene Handlungsstränge über das Schicksal der Hauptfiguren zu einem befriedigenden Ende zu führen. Wann jedoch die finale Episode ausgestrahlt wird, wurde nicht genannt.

Sense8 so teuer wie Game of Thrones

Die Science-Fiction-Serie, in der auch die deutschen Schauspieler Max Riemel, Maximilian Mauff und Sylvester Groth mitspielten, gehörte neben der ebenso eingestellten Serie Marco Polo zu den teuersten Eigenproduktionen des US-amerikanischen Streaming-Diensts Netflix.

Wie inzwischen bekannt wurde, kostete eine einzige Folge der Serie fast 9 Millionen US-Dollar. Das entspricht etwa der Größenordnung von einer Folge der aufwendig gedrehten Erfolgsserie Game of Thrones. Nur scheinbar reichte das Zuschauerinteresse im Fall von Sense8 bei weitem nicht an das Fantasy-Epos heran, was zur Absetzung geführt haben dürfte.