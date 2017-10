Shadow of the Colossus - Neuer Trailer zeigt Szenen aus dem PS4-Remake

Sony hat im Rahmen der Paris Games Week einen neuen Trailer zum PS4-Remake von Shadow of the Colossus gezeigt. Darin sind knapp vier Minuten Gameplay-Material zum Spiel zu sehen, außerdem lässt sich darin ein Blick auf die überarbeitete Technik erhaschen. In Shadow of the Colossus macht ihr Jagd auf riesige Kolosse, die ihr in riesigen ausladenden Gebieten zu Fall bringen müsst.

Das Spiel gilt als absoluter PS2-Klassiker, das Remake soll 2018 für die PS4 erscheinen. Den Trailer zum Spiel haben wir unter dieser News verlinkt.