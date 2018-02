Shadow of the Colossus erlebt auf der PS4 gerade eine Renaissance. Aber die Fans können den atmosphärischen Klassiker jetzt nicht nur im zeitgemäßen Look genießen, sondern darin auch neue Geheimnisse lüften. Zumindest existieren im Remake einige Collectibles, die es nicht auf der PS2 und auch nicht auf der PS3 gab. Die Spieler arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, alle "Goldmünzen" zu sammeln. Bisher steht aber noch nicht einmal fest, wie viele es überhaupt insgesamt sind.

Neue Geheimnisse im Shadow of the Colossus-Remake

Neben den 16 titelgebenden Boss-Gegnern gibt es in Sadow of the Colossus normalerweise auch noch die Fruit Trees und Lizard Tails. Diese Collectibles erhöhen Gesundheit und Ausdauer. Was die mysteriösen, neuen Goldmünzen (oder was auch immer das ist) bewirken, bleibt unklar.

Sie scheinen keinen direkten Effekt zu haben, tauchen aber als zusätzliche Statistik im Pausemenü auf. Die Zahl steigt, wenn wir auf die seltsamen, glühenden und glitzernden Dinger stoßen, die von Fans auch Enlightenments, also Erleuchtungen, genannt werden.

Wie viele Goldmünzen gibt es im PS4-Remake?

Es gibt offenbar keine Trophäe, die an das Einsammeln gekoppelt ist und auch keinen Hinweis darauf, wie viele insgesamt existieren. Aufgrund einer Nachricht in den Credits, die nach Abschluss des Spiels über den Bildschirm flimmern, gehen einige Fans von insgesamt 79 Goldmünzen beziehungsweise Erleuchtungen aus. Dort gibt es nämlich eine Danksagung an den "Nomad-Colossus und die 79 Schritte der Erleuchtung". Bisher wurden bereits über 70 entdeckt.

Wie findet ihr die zusätzlichen Collectibles? Was vermutet ihr dahinter?