Shenmue 3 - Deep Silver wird Publisher des Action-Adventures für PS4

Der Entwickler von Shenmue 3, das Studio Ys Net, hat verkündet, dass Koch Media/Deep Silver der Publisher für das Spiel werden wird. Das gilt sowohl die physischen (Boxed) Versionen, als auch die digitalen Varianten von Shemue 3.

Außerdem gab Ys Net bekannt, dass Serienschöpfer Yu Suzuki auf der gamescom in Köln sein wird und dort bei zwei Meet&Greet-Terminen getroffen werden kann. Als Ort wird die Entertainment Area genannt, die Termine sind am 23. August von 18:30 bis 19:30 Uhr und am 24. August von 12:30 bis 13:30 Uhr.

Mehr: Release von Shenmue 3 auf das zweite Halbjahr 2018 verschoben

Das ursprünglich über Kickstarter teilfinanzierte Shenmue 3 wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 für die PS4 und den PC erscheinen, Anfang Juli hatte das Spiel ein überarbeitetes Logo erhalten. Weitere Infos zum heißerwarteten dritten Teil der Action-Adventure-Saga um Ryo Hazuki sollen auf der gamescom verkündet werden.

Shenmue 3 - Screenshots ansehen