Shenmue 3 - Macher verspricht 30 Stunden Spielzeit, Teil 4 nicht unwahrscheinlich

Wie Yu Suzuki, der Vater der Shenmue-Reihe und derzeitiger Chef-Entwickler in einem aktuellen Interview mit Game Watch Japan (übersetzt von Shenmue Dojo) auf der gamescom 2017 bestätigt hat, soll die Spielzeit von Shenmue 3 in etwa 30 Stunden betragen.

Ihm läge allerdings nicht sonderlich viel daran, die Geschichte der Reihe mit Teil drei zu Ende zu bringen. Stattdessen hoffe man intern auf die Möglichkeit, Shenmue in Form eines vierten Teils fortzusetzen. Wie Shenmue 3 letztendlich bei den Fans ankommt, wenn es irgendwann nächstes Jahr für die PS4 und den PC erscheint, bleibt abzuwarten. Was aber definitiv nicht so gut ankam, ist die sehr zwielichtige Finanzierung des Titels, die Kollege Johannes schon zur Ankündigung zu Recht kritisiert hat:

Shenmue 3 soll irgendwann Ende 2018 für die PS4 und den PC erscheinen. Im Zuge der gamescom 2017 wurde der erste Trailer mit, laut Aussage der Entwickler, Ingame-Grafik veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: