Skyrim - Game-of-Thrones-Trailer mit 260 Mods nachgestellt

Die HBO-Serie Game of Thrones findet seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2011 großen Anklang in der Gaming-Welt. So gibt es viele Nachbauten der Welt von Westeros wie zum Beispiel im Strategie-Spiel Crusader Kings 2.

Aber auch das ikonische Intro der Serie wurde schon öfters nachgestellt - so unter anderem in einem Lego-Video. Teilweise übertragen die Spieler Game of Thrones auch einfach in eine Spielwelt, wie in dem folgenden Video geschehen.

260 Mods machen aus Skyrim Game of Thrones

Nun hat sich der Spieler UpIsNotJump die Mühe gemacht und den kompletten Trailer zur ersten Staffel von GoT in Skyrim nachgebaut. Diese beeindruckende Filmleistung konnte er nur anhand von mehr als 260 Mods realisieren. Dennoch, so schreibt er, sei die Welt von Skyrim wie gemacht für Szenen aus Game of Thrones.

Auch interessant: Künstler verwandelt Himmelsrand in wunderschöne Ölgemälde

In seinem Trailer fokussiert sich der Spieler vor allem auf Ned Stark und Little Finger. Bei anderen Charakteren wie Cersei Lannister hatte er mit Clipping-Fehlern zu kämpfen, weshalb er sie im Vergleich zum Original verändern musste. UpIsNotJump kündigte an, auch alle weiteren Trailer der Serie in Skyrim nachbauen zu wollen.

Fünf Jahre Skyrim: Der Drachen-Dauerbrenner

