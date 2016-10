Skyrim: Special Edition & Fallout 4 - Bethesda will auf PS4 und Xbox One denselben Mod-Support bieten können

Sowohl Skyrim: Special Edition als auch Fallout 4 bieten zwar auf PS4 und Xbox One Mod-Support, doch in beiden Fällen müssen sich Besitzer einer Sony-Konsole mit weniger Auswahl begnügen. Geht es nach Bethesda, bleibt das aber nicht so.

von Tim Hödl,

28.10.2016 15:10 Uhr