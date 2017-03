Sleeping Dogs - Verfilmung geplant: Rogue One-Star Donnie Yen soll die Hauptrolle spielen

Sleeping Dogs: Definitive Edition - Blut und Schlägereien im Launch-Trailer

Sleeping Dogs-Fans können frohlocken: Die Chancen stehen gut, dass das Open World-Spiel in absehbarer Zeit als Film in die Kinos kommt. Deadline verkündet außerdem die frohe Botschaft, dass der aus Rogue One: A Star Wars Story und den Ip-Man-Filmen bekannte Donnie Yen die Hauptrolle übernehmen soll. Der Schauspieler, Kampfkünstler und Choreograph würde natürlich hervorragend in die Sleeping Dogs-Welt passen.

Im Spiel steuern wir den Undercover-Polizisten Wei Shen und legen uns mit den Triaden Hong Kongs an. Innerhalb der kriminellen Organisation arbeiten wir uns langsam, aber sicher bis an Spitze empor. Dabei versuchen wir natürlich vor allem, nicht aufzufliegen. Ursprünglich leiht im Spiel der Schauspieler Will Yun Lee dem Protagonisten Wei Shen seine Stimme.

Sleeping Dogs erschien bereits 2012 für PS3, PC und die Xbox 360, wurde dann aber zwei Jahre später nochmal als Definitive Edition auf der PS4 und Xbox One veröffentlicht. Ein Nachfolger beziehungsweise Spinoff namens Triad Wars war lange Zeit bei United Front Games in der Mache. 2015 wurde er allerdings eingestampft und United Front Games schließlich geschlossen.

Freut ihr euch, dass das Sleeping Dogs-Franchise wieder aufersteht? Was erwartet ihr vom Film?

Sleeping Dogs - Ingame-Trailer zur Definitive Edition