Die Spielzeugläden-Kette Toys "R" Us muss offenbar Insolvenz anmelden, weil der Konzern massiv verschuldet ist. Wer sich jetzt fragt, ob es in den Toys R Us-Filialen trotzdem wie geplant den SNES Classic zum Launch geben wird, kann beruhigt sein: In einem Statement der Firma heißt es gegenüber Polygon, der Verkauf laufe wie geplant am 29. September an. Da eine hohe Nachfrage zu erwarten sei, rät Toys "R" Us den Nintendo-Fans allerdings, möglichst früh zu kommen – und sich in die Schlangen einzureihen.

Da sich die Schulden von Toys "R" Us offenbar mittlerweile auf 5 Milliarden US-Dollar belaufen, habe der Konzern Gläubigerschutz beantragt. Die Läden sollen allerdings vorerst ganz normal weiter geöffnet bleiben, zumindest bis über das Geschäft zum Jahresende hinaus. Wie es danach mit den über 1450 Filialen weltweit weitergeht, steht noch nicht fest. Insgesamt arbeiten über 64.000 Menschen bei Toys "R" Us und auch in Deutschland gibt es 66 Filialen der Spielzeugladen-Kette.

Vorbestellt werden kann der SNES Classic Mini hierzulande aktuell nicht mehr, was jetzt schon zu horrenden Gebraucht-Preisen führt. Die Stückzahlen in den Läden sollen insgesamt deutlich höher liegen als noch beim NES Classic Mini, wie Nintendo verspricht. Wie das gute Stück aussieht, wie lang die Kabel sind und noch einiges mehr erfahrt ihr in diesem Video:

Wartet ihr sehnsüchtig auf euren SNES Classic Mini? Was sagt ihr eigentlich zur Toys "R" Us-Pleite?

