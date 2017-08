SNES Classic Mini - Vorbestellungen in den USA ab Ende August möglich

Nintendo hat per Facebook-Post mitgeteilt, dass in den USA das SNES Classic Mini später im August bei diversen Händlern vorbestellbar sein wird.

Wer bei diesen Vorbesteller-Aktionen leer ausgeht - was bei der Euphorie um das Gerät einige sein dürften - muss aber nicht verzagen, denn Nintendo kündigt im gleichen Posting an, dass zum Launch eine zusätzliche Anzahl von SNES Classic Mini an Geschäfte ausgeliefert werden sollen.

In Deutschland ist die Vorbestellsituation um das SNES Classic Mini derzeit etwas unübersichtlich. Amazon, Media Markt, Saturn und Co. haben bereits erste Vorbestellerkontingente verfügbar gemacht, die aber allesamt teils schon nach wenigen Minuten restlos vergriffen waren. Immer mal wieder kann man in diversen Shops kurzzeitig vorbestellen, muss dafür aber schnell und wachsam sein.

Bleibt zu hoffen, dass Nintendo auch hierzulande genügend Geräte an den stationären Handel ausgeliefert werden, damit alle, die bei den Vorbestellungen kein Glück hatten, vor Ort ein SNES Classic Mini ergattern können.

Das SNES Classic Mini ist eine Mini-Version von Nintendos populärer Heimkonsole aus den 90er-Jahren. Auf dem Gerät sind 21 Spiele vorinstalliert, darunter mit Star Fox 2 sogar eines, das nie offiziell für das SNES erschien. Der Release für das SNES Classic Mini ist am 29. September 2017.