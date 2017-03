SNES & GameCube - Fans bauen Konsolen-Klassiker in Handhelds um

Das portable SNES. ©huxarufaxara

Während wir immer noch darauf hoffen, dass Nintendo das SNES in einer Mini-Variante zurückbringt, dürfen wir uns an der portablen Variante des Super Nintendos erfreuen, die Freunde des Twitter-Users huxarufaxara zusammengebaut haben und glatt als Ur-Ur-Uropa der Nintendo Switch durchgehen könnte.

Die Bastler schnappten sich die Konsole, bauten einen LCD-Display ins Gehäuse ein, verschoben den Cartridge-Slot nach oben und schafften Platz für den SNES-Controller, der das Super Nintendo-Handheld vervollständigt. Klobig aber charmant. Im Angesicht von Final Fantasy 5, das im unteren Video über den Bildschirm des Konsolen-Patchworks rauscht, wäre ich als Kind vermutlich aufgeregt im Kreis gehüpft (und hätte bei meinen Eltern einen zweiten Rucksack zum Transport angefordert).

Konsolenbastler Martijn Gazenbeek (via Now Loading) präsentiert uns derweil seine Handheld-Variante des Nintendo GameCubes. Der Varia Cube, so nennt er seine Kreation, kommt im Unterschied zum Handheld-SNES weitaus handlicher daher. Über die Farbwahl lässt sich streiten, aber The Legend of Zelda: The Wind Waker auf einem portablen GameCube? Gern!

Wie gefallen euch die umgebauten Konsolen?