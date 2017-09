SNES Mini - Produktion der Retro-Konsole wird auch 2018 fortgesetzt

Kaum war das SNES Mini angekündigt und für Vorbestellungen offen, waren alle Einheiten auch schon wieder ausverkauft. Ähnlich wie beim NES Mini, von dem vorerst keine neuen Einheiten hergestellt wurden, war die Angst der Fans daher groß, dass dem SNES Mini ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte.

Mehr: SNES Mini - Konsolen-Klassiker kommt mit neuer Rückspulfunktion

In dieser Hinsicht sorgte Nintendo nun aber erneut für Entwarnung. Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, soll nicht nur die Produktion des NES Mini wieder aufgenommen, sondern auch das SNES Mini noch weit bis in das Jahr 2018 hinein hergestellt werden.

We’re happy to confirm that we’ll continue to ship stock of #SNESmini to Europe in 2018.

? https://t.co/VgkDpilzhn pic.twitter.com/oOasE9OWgI