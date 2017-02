Sniper Elite 4 - Profitiert von PS4 Pro direkt zum Launch

Sniper Elite 4 profitiert von der PS4 Pro.

Sniper Elite 4 wird direkt zum Release am 14. Februar die Zusatz-Power der PS4 Pro nutzen. Wie Entwickler Rebellion mitteilte, soll der Shooter auf der PS4 Pro mit bessere Bildrate und kürzeren Ladezeiten laufen. Zudem dürft ihr euch über hübschere Lichteffekte und einen allgemein höheren Detailgrad freuen. Hier die komplette Liste der Verbesserungen:

Sniper Elite 4: Features auf PS4 Pro

verbesserte Bildrate

verbesserte Weitsicht

verbesserter Detailgrad

verbesserte Licht- und Schatteneffekte

verbesserte Reflexionen

verbesserte Ladezeiten

Zur Auflösung gibt es jedoch keine Informationen. Auf dem PC soll Sniper Elite 4 übrigens DirectX 12 unterstützen.

Mehr Infos zum Scharfschützen-Shooter hat Tobi in seiner Preview für euch. Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar - pünktlich zum Valentinstag - für PS4, Xbox One und PC.