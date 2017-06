Das Kompendium zur großen Erweiterung

Wer das geniale Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls 3: Morrowind von 2002 noch kennt, wird das neue ESO-Kapitel Morrowind lieben, denn hier trefft ihr überall auf Freunde, Feinde und Schauplätze von damals, und das ganze 700 Jahre in der Vergangenheit!

Aber nicht nur Rückkehrer & Veteranen, sondern auch Einsteiger werden vom kräftig erweiterten The Elder Scrolls Online begeistert sein: Das riesige Vvardenfell-Gebiet, die neue Hüter-Klasse, rasante PvP-Gefechte in kleinen Teams, starke Rüstungs-Sets, gefährliche Verliese, eine tödliche neue Herausforderung für Zwölfergruppen - hier ist für jeden Spielertypen etwas dabei. Wir hatten jedenfalls verdammt viel Spaß bei der Arbeit für das neue Sonderheft rund um The Elder Scrolls Online: Morrowind!

5 Gründe, warum sich das neue Sonderheft lohnt:

Verliese, Verstecke, Secrets: Mit unserem Vvardenfell-Guide verpasst ihr garantiert nichts.

Mit unserem Vvardenfell-Guide verpasst ihr garantiert nichts. Bärenstark: Werdet zum Hüter!

Werdet zum Hüter! Welcome Solospieler: Das beste MMO für Einzelkämpfer

Das beste MMO für Einzelkämpfer XXL-Poster: Detaillierte Landkarte von Vvardenfell plus Hüter-Artwork in XXL

Detaillierte Landkarte von Vvardenfell plus Hüter-Artwork in XXL PC-Key: für das Schlammkrabben-Pet "Schnippel"

Falls euch diese Gründe noch nicht ausreichen, könnt ihr auch einen Blick ins Heft werfen. Wir stellen euch das Inhaltsverzeichnis sowie die Leseproben "Der Hüter" und "15 Jahre Morrowind" auf der Shopseite zur Verfügung.

Gratis-E-Paper sofort lesen

Zu jeder Vorbestellung des Sonderheftes bis einschließlich 13. Juni 2017 gibt es das digitale Heft dazu, sodass ihr direkt nach Bestellung loslesen könnt. *Gratis-Versand bieten wir zudem für alle Bestellungen aus Deutschland, auch bis einschließlich zum 13. Juni 2017.

Sonderheft bestellen & »Gratis-E-Paper« sichern