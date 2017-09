Sonic Mania - Verstorbener Fan in Bosskampf verewigt

Schon zu Beginn des Sonic Franchises gab es eine kleine Hacker-Community, die aus Leidenschaft an der Reihe auf eigene Faust Codes schrieben, Assets veränderten und eigenständige Varianten des blauen Igels schufen. Ein Mitglied dieser Community hieß Polygon Jim, der aufgrund seines Hacks von Sonic The Hedgehog größere Bekanntheit erlangte.

Darin steuert ihr nämlich nicht Sonic, sondern einen den Standard-Gegner, den ihr in Sonic The Hedgehog als erstes trefft. Genauer gesagt handelt es sich um Motobug, einen mechanischen Käfer, der für Sonic eine eher kleinere Bedrohung darstellt. In der Version von Polygon Jimmy, die auf den Namen "Motobug the Badnik in Sonic The Hedgehog" hört, manövriert ihr den deutlich langsameren Käfer durch etwas andere Levels. Innerhalb der Sonic-Hacker-Gemeinde brachte dies Polygon Jimmy eine gewisse Anerkennung ein, die auch die Entwicklern der Sonic Reihe selbst teilten.

Im Mai 2013 verstarb Polygon Jimmy bei einem Autounfall. Jetzt, vier Jahre später, in Sonic Mania, gedachten die Entwickler dem damaligen Fan und entwarfen den Bossgegner Heavy Rider. Der mit einem Morgenstern bewaffnete Roboter ist aber nicht zu Fuß unterwegs. Er reitet nämlich auf Motobug, der in Sonic Mania kurzerhand zu Jimmy umgetauft wurde. Auch wenn es der verstorbene Polygon Jimmy nicht mehr mitbekommt, ist es doch schön zu sehen, wie Sega mit einem humorvollen Augenzwinkern des verstorbenen Hackers gedenkt.