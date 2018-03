Sonic x Puma - Sega kündigt Puma-Sneaker im Sonic The Hedgehog-Stil an

Nach den Leaks zu der Dragon Ball Adidas-Kollektion und den Nike-Sneaker im PS4-Look springt auch Sega auf den Zug mit auf. Wie das Unternehmen während einer Präsentation auf der SXSW (South by Southwest) in Texas verkündet, kommt in Kollaboration mit Puma eine ganze Kollektion rund um das rasante Maskottchen Sonic The Hedgehog. Den Anfang macht ein Sneaker, den wir uns bereits im Juni 2018 sichern können.

Ein kurzer Teaser gibt einen Vorgeschmack auf den - natürlich - blauen Sneaker, der allerdings noch hinter einer Wand aus Pixeln versteckt bleibt. Wir erkennen jedoch das grobe Design des "PUMA x SEGA RS-0 SONIC" samt gelben und grünen Details. Auch gut zu erkennen ist die rote Sohle, die stark an Sonic eigene feurige Treter erinnert.

Welche anderen Kleidungsstücke uns beim Zusammenschluss des Videospiel-Giganten und des Sportartikel-Unternehmens erwarten, verraten die beiden Unternehmen noch nicht. Die Kollektion wird allerdings nur limitiert verfügbar sein.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Macht bei unserer Umfrage mit!