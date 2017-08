PS4 - Sony zieht neue First Party-JRPGs in Betracht

Sony behandelte JRPGs in letzter Zeit recht stiefmütterlich, was Eigenproduktionen angeht. Steigende Kosten sorgen offenbar dafür, dass eher First Party-Spiele entwickelt werden, die ein weltweites Publikum ansprechen. Allerdings scheint das auch auf mehr oder weniger klassische JRPGs zuzutreffen, wie in jüngster Vergangenheit Final Fantasy 15, Persona 5 oder Nier: Automata bewiesen haben.

Jetzt gibt es einige neue Hinweise darauf, dass Sony über eine Rückkehr der First Party-JRPGs für Konsolen nachdenkt. Bei den Sony Japan Studios könnten zum Beispiel beliebte Franchises wiederbelebt werden. (via DualShockers)

Auf dem National Entertainment Festival in Japan haben der Sony Interactive Entertainment Japan und Asien-Präsident Atsushi Morita und Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios-Chef Shuhei Yoshida unter anderem erklärt, dass sie viele diesbezügliche Nachfragen erhalten, insbesondere für JRPGs.

In letzter Zeit seien viele Spiele aus Japan – mit japanischer Zielgruppe – auch in westlichen Ländern von Fans und Kritikern gelobt worden. Darum fange man bei Sony an, darüber nachzudenken, ob es profitabel sein könnte, ein derartiges Spiel bei den Worldwide Studios zu entwickeln.

Das stellt zwar leider nicht viel mehr als einen kleinen Silberstreif am Horizont dar, lässt uns aber doch hoffen. Sony dürfte jedenfalls eine ganze Menge Fans glücklich machen, wenn wirklich ein neues First Party-JRPG auf den Markt kommen sollte. Wer sich nicht so lange gedulden mag: Mit Arc the Lad und Wild Arms befinden sich zumindest zwei Mobile-Ableger beliebter Sony-Franchises mit Japan-Fokus in der Entwicklung.

