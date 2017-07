Sonys Japan - Entwickler planen sowohl Sequels als auch neue IPs für die PS4

Innerhalb der PlayStation-Entwicklerfamilie nimmt das Sony Japan-Studio eine Ausnahmestellung ein. Hier entstehen tendenziell andere Spiele als bei Sonys sonstigen Developern. In einem IGN-Interview wird ergründet, was Sonys Japan-Abteilung so besonders macht. Dabei blicken Allan Becker und Shuhei Yoshida zurück, verraten aber auch einige Details über die Zukunft. Senior Vice President Allan Becker deutet sogar gleich mehrere neue Titel an:

"Mit dem Fertigstellen von Gravity Rush 2 und dem Abschluss von The Last Guardian haben wir innerhalb der Japan Studios einen großen Meilenstein erreicht, weshalb wir uns jetzt endlich frei genug fühlen, um neue Dinge zu tun. Wir werden auch Knack 2 beenden, wodurch das interne Team sehr viel befreiter ist, und wir denken darüber nach, mehrere neue Titel anzufangen."

Wie wir bereits wissen, handelt es sich bei einem der neuen Titel um das Shadow of the Colossus-Remake für die PS4, das nächstes Jahr erscheinen soll. Zu weiteren Plänen gibt es zwar noch keine konkreteren Informationen, aber laut President of Worldwide Studios Shuhei Yoshida kommen sowohl völlig neue IPs als auch Fortsetzungen zu bestehenden Franchises in Frage:

"Wir wollen weiterhin, was wir schon immer wollten: Neue IPs erschaffen und neue Sachen ausprobieren. Von einem Management-Standpunkt aus würde ich gern gleichermaßen Anstrengungen sehen, beliebte IPs wie Gran Turismo oder Hot Shots Golf und die Uncharted-Serie fortzusetzen oder neue IPs zu kreieren – Horizon und solche Sachen."

