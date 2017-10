Sony - PlayStation-Präsident Andrew House verlässt Konzern nach 27 Jahren

Sony Interactive Entertainment untersteht jetzt nicht mehr Andrew House, sondern seinem Nachfolger als CEO und Präsident: John (Tsuyoshi) Kodera. Ab sofort hat die PlayStation-Sparte im Sony-Unternehmen also einen neuen Chef. Andrew House bleibt zwar als Chairman und Director noch bis Ende des Jahres an Bord, dann soll er das Unternehmen nach 27 Jahren aber vollständig verlassen. Wohin die Reise geht, steht offiziell noch nicht fest. In einem Statement des ehemaligen SIE-Präsidenten aus der Pressemitteilung heißt es:

"PlayStation war für über 20 Jahre ein großer Teil meines Lebens, aber da das Geschäft Rekorde-brechende Erfolge erreicht hat, scheint jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, um neue Herausforderungen zu verfolgen."

Andrew House übertreibt nicht: Er hat schon 1995 dabei geholfen, die erste PlayStation zu launchen. Seit 2011 bekleidete er den Posten des PlayStation-Präsidenten und seinen letzten sowie vielleicht größten Erfolg stellt die Markteinführung der PS4 dar. Bei Sony ist man jedenfalls voll des Lobes, und zwar sowohl was den neuen, als auch den alten SIE-Präsidenten angeht.

Tsuyoshi Kodera stellt selbstverständlich ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt dar und war in den letzten Jahren bereits als Vizepräsident unter Andrew House tätig. Der neue PlayStation-Boss arbeitet bereits seit 1992 für Sony und war unter anderem an Entwicklung und Launch der Online-Services wie dem PlayStation Store, PS Now, PS Plus und dergleichen beteiligt.

