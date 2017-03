Das neue South Park-RPG erscheint nicht für die Nintendo Switch.

Anfang der Woche streute der offizielle South Park-Twitter-Account das Gerücht ins Netz, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (The Fractured But Whole im Englischen) auch für die Nintendo Switch erscheinen könnte. Das dementieren die Macher nun aber gegenüber IGN:

"South Park: The Fractured But Whole kommt nicht für die (Nintendo) Switch."

Stattdessen bezieht sich der Tweet auf eine South Park-Episode aus der zehnten Staffel, in der Cartman den Versuch startet, sich während eines Blizzards selbst in den Kryoschlaf zu versetzen, weil er nicht länger auf die Nintendo Wii warten will.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe sollte ursprünglich 2016 erscheinen, wurde aber vor einigen Wochen verschoben. Laut aktuellem Finanzbericht soll der Titel im laufenden Fiskaljahr für PS4, Xbox One und den PC auf den Markt kommen, also frühestens im April 2017 und spätestens im Mai 2018.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Superhelden gegen Hamster im Trailer