South Park: Phone Destroyer - Kostenloses Mobile-Spiel zur Kult-Serie ab sofort erhältlich

Gute Neuigkeiten für alle, die nach South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe nicht genug von Stan, Kyle, Cartman und Co. bekommen können: Das neue Mobile-Spiel South Park: Phone Destroyer ist ab sofort kostenlos erhältlich.

Zur Feier des Release liefert Ubisoft einen neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

South Park: Phone Destroyer vereint Echtzeit-Strategie mit Sammelkarten in actiongeladenen Kämpfen. Ihr schlüpft wieder einmal in die Rolle des "Neuen", der sich mit bekannten Charakteren des humorvollen South Park-Universums verbündet. Kämpft als Cowboys, Piraten, Cyborgs oder andere Wesen gegen eine Vielzahl an Bedrohungen.

Phone Destroyer bietet Kampagne & Multiplayer

Das neue Mobile-Spiel bietet sowohl eine Einzelspieler-Kampagne mit 60 story-basieren Leveln als auch einen Mehrspieler-Modus, bei dem ihr euch in PvP-Kämpfen an realen Gegnern messen könnt. Die Entwickler geben außerdem in einer Pressemitteilung an, dass der Titel durch zukünftige Updates und Events fortlaufend unterstützt wird.

Ihr könnt South Park: Phone Destroyer entweder im Google Play Store oder App Store gratis herunterladen. Das Spiel enthält Werbung und In-Game-Käufe.

