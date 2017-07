Splatoon vs. Splatoon 2 - Grafikvergleich offenbart deutliche Fortschritte

Splatoon 2 mag auf den ersten Blick genauso aussehen wie Splatoon, beim genaueren Hinsehen sind jedoch deutliche Unterschiede zu erkennen. Ein Vergleichs-Video von NomComms stellt die beiden Farbtinten-Shooter gegenüber.

So profitiert Splatoon 2 vor allem durch die höhere Auflösung: Objektkanten sind dank 1080p (720p auf Wii U) im TV-Modus etwas feiner, was für ein ruhigeres Bild sorgt. Doch der Nachfolger bietet auch generell eine detailliertere Umgebung und feinere Animationen. Auch die NPCs weisen mehr Details wie Abzeichen an der Kleidung auf. Aber seht selbst:

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli 2017 für Nintendo Switch, zuvor findet jedoch am 15. Juli ein Global Testfire statt. Den Demo-Client könnt ihr euch bereits jetzt aus dem eShop herunterladen.

Die Forsetzung wurde vor einigen Tagen in einer Direct-Ausgabe ausführlich vorgestellt. So dürft ihr euch auf neue Waffen, Stages und Items freuen. Das Spiel soll ein Jahr lang mit Gratisinhalten versorgt werden. Es unterstützt zudem als erstes Switch-Spiel die neue Nintendo Switch Online-App, über die auch Voice Chat funktioniert.

