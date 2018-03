Dass Activision und die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy-Macher Vicarious Visions an einem Spyro The Dragon-Remaster für die PS4 arbeiten, ist ein offenes Geheimnis.

Nach einigen Gerüchten und einem Kotaku-Report, der die PS4-Neuauflage der Spyro-Trilogie bereits in trockenen Tüchern sieht, will nun ein Reddit-User Datum und Uhrzeit der offiziellen Ankündigung wissen.

Kündigt Activision Spyro The Dragon: Treasure Trilogy heute an?

Schenken wir User B4dASS Glauben, dann wird Activision das PS4-Remaster von Spyro heute, am 15. März 2018, um 21 Uhr ankündigen. Diese Info habe der von Quellen des Publishers Activision erhalten.

Der Titel der Remaster-Sammlung lautet angeblich Spyro The Dragon: Treasure Trilogy. Abwegig erscheint das nicht. Schließlich soll das PS4-Remaster laut Kotaku sowohl Spyro the Dragon als auch Ripto's Rage! und Year of the Dragon umfassen.

B4DASS hat bereits die Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 4 korrekt vorausgesagt. Ob an dem angeblichen Spyro-Reveal etwas dran ist, erfahren wir heute Abend.