Spyro the Dragon gehört zu den Kultfiguren der allerersten PlayStation-Ära. Ein Remaster für die PS4 könnte ähnlich gut funktionieren, wie es bei der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy der Fall war. Dementsprechend machen schon seit längerem derartige Gerüchte die Runde. Ein Spyro-Remaster könnte sogar von denselben Leuten kommen, die auch Crash Bandicoot neu aufgelegt haben. Darauf sollen unter anderem auch einige Daten aus den Tiefen der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hindeuten. Jetzt gießt ein Twitter-Nutzer weiteres Öl ins Feuer der Gerüchteküche.

Dem aufmerksamen Twitter-Nutzer ist aufgefallen, dass der Account @SpyroTheDragon nun offenbar geschützt ist. Der Name wurde zu Falcon McBob geändert. Dazu passt, dass Activision aktuell offenbar ein Voice Over-Projekt in der Mache hat, das auf den Codenamen "Falcon" hören soll. Dabei könnte es sich also um das Spyro the Dragon-Remaster für die PS4 handeln. Obendrein ist der Twitter-Account wohl auch auf eine Activision-Emailadresse zugelassen, die passen würde. Bis vor Kurzem soll es sich dabei noch um einen Privat-Account gehandelt haben.

SPYRO IS HAPPENING!@SpyroTheDragon account is now protected and changed its name to "FALCON McBob".



Acti has a voice over project in the works with the codename "FALCON".



And the email behind the account is an Activision email.



Team effort w/ @SaveMedievil @Motwera pic.twitter.com/LQ2jufRrdI