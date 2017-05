Für ein neues Final Fantasy ist es wohl doch etwas zu früh.

Bei Square Enix tut sich momentan recht viel. Neben den DLC-Plänen zu Final Fantasy 15 und den Arbeiten an Dragon Quest 11, hat sich der japanische Publisher und Entwickler auch um eine Zusammenarbeit mit Marvel bemüht, die in mehreren Videospielumsetzungen zu den Avengers und Co. ufern soll. Neuen Gerüchten zufolge ist aber noch ein weiteres Spiel geplant und zwar zu einem sehr bekannten Franchise.

Die Gerüchte haben ihren Ursprung auf der japanischen Seite ECareerFA (via DualShockers), auf dem Entwickler nach Künstlern und Programmierern für ihre Projekte suchen. Eine anonyme Stellenanzeige sucht dort derzeit nach einem 2D Artist für eine "super-bekannte RPG-Reihe". Es handele sich dabei um den nächsten Hauptableger einer Serie, die schon einige Zahlen hinter dem Titel habe.

Zum Aufgabenbereich zählt die Konzeptarbeit an Designs für Städte, Dungeons, Hintergründe und Details wie Möbel, Fahrzeuge, Waffen, Items und mehr. Das Spiel befindet sich also offenbar noch in einer sehr frühen Phase und könnte noch lange dauern, bis wir mehr über das Projekt erfahren.

Die Anzeige wurde zwar anonym geschaltet, aber die Hinweise in der Anzeige lassen darauf schließen, dass es um Square Enix geht. Neben der Beschreibung als Hersteller von "riesigen RPGs" und "millionenfach verkauften" Titeln, passt auch die Ortsbeschreibung des Firmengebäudes auf das Hauptquartier von Square Enix.

Nun stellt sich nur noch die Frage, um welches Spiel es sich bei dem ominösen Projekt handeln könnte, das da angeblich bei Square Enix in Arbeit ist. Neben einem neuen Final Fantasy-Projekt wären auch neue Ableger zu Traditionsreihen wie Front Mission, Grandia, Valkyria Profile oder Secret of Mana möglich.

Worauf hofft ihr?