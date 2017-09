Star Wars 8 - Force Friday II und neues Bild zeigt düsteren Luke Skywalker

Zum neuen Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi gibt es noch nicht viel zu sehen. Nach einem Teaser-Trailer, ein Behind-the-Scenes-Video und vereinzelten Bilder hält sich Lucasfilm mit neuen Materialien noch zurück.

Mehr dazu: Die kleinen Porgs haben schon jetzt jede Menge Fans

Das dürfte sich in Kürze ändern, schließlich ruft Disney und Lucasfilm am heutigen 1. September mit dem Force Friday II den Verkaufsstart der vielen Merchandise-Produkte zum neuen Film auf. Vielerorts öffnen schon heute Nacht einige Läden ihre Türen, um den erwartet großen Ansturm der Fans gerecht zu werden.

Neues düsteres Gewand für den Jedi-Ritter

Bis dahin sorgen noch vereinzelte exklusiv-veröffentlichte Bilder der unterschiedlichsten Medien und Magazinen für neue Eindrücke, wie etwa ein recht düsteres Bild von Luke Skywalker. (Cinemania Mozimania)

Mark Hamill zeigt sich als Jedi-Ritter hier komplett in schwarz gekleidet, während Luke am Ende von Episode 7 auf der einsamen Insel noch in einem weißen Gewand zu sehen ist. Was es nun mit diesem neuen Outfit auf sich hat, wird noch nicht verraten.

Star Wars: Die letzten Jedi - Bilder zum Kinofilm ansehen

Die letzten Jedi ab Dezember im Kino

Star Wars: Die letzten Jedi kommt am 14. Dezember in die Kinos. Die Handlung setzt direkt an die Ereignisse aus Das Erwachen der Macht an.

Mehr zu Episode 8: Lucasfilm stellt neuen Sternzerstörer und AT-AT Nachfolger vor

Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Luke Skywalker (Mark Hamill), Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Leia (Carrie Fisher) und Kylo Ren (Adam Driver). Neu dabei sind Benicio Del Toro, Laura Dern und Kelly Marie Tran. Die Regie führt diesmal Rian Johnson, der auch das Drehbuch schrieb.

Ein neuer Trailer lässt aber weiterhin auf sich warten.