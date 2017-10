Star Wars: Battlefront 2 - Beta ab sofort für alle Spieler auf PS4 & Xbox One geöffnet

Die Beta von Star Wars: Battlefront 2 ist zwar bereits seit einigen Tagen im Gange, allerdings bislang nur für Vorbesteller des Shooters. Ab sofort ist die Beta nun aber auch für all diejenigen geöffnet, die einfach nur einen neugierigen Blick auf das Spiel werfen möchten. Alle Inhalte der Beta findet ihr hier.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - Spieler tricksen EA aus, um gratis an Beta-Keys zu kommen

Dabei können sowohl Spieler auf PS4, Xbox One als auch PC teilnehmen. In Anbetracht dessen, dass die Beta auf PS4 stolze 15,3 GB und auf Xbox One 13,2 GB verschlingt, solltet ihr den Download aber lieber früher als später starten.

Falls ihr das entsprechende Feature auf euren Konsolen aktiviert habt, könnt ihr die Beta bereits jetzt für PS4 (hier) und Xbox One (hier) herunterladen. Die Testphase endet am Montag, den 9. Oktober.

Werdet ihr an der Beta teilnehmen?