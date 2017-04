Was steckt hinter dem "Inferno Squad" in Battlefield 2?

Offiziell erscheint der erste Trailer zu Star Wars: Battlefront 2 erst heute Abend während des Battlefront-Panels auf der Star Wars Celebration in Orlando. Inoffiziell leakte er bereits vor ein paar Tagen und heizt seither die Gerüchteküche an, was uns vor allem in der Singleplayer-Kampagne erwarten könnte.

Ein weiterer Teaser, der eigentlich nur eine zusammengestauchte Version des ersten war, gießt nun noch etwas Öl ins Spekulationsfeuer, denn in ihm taucht das Bild eines imperialen Piloten auf, der ein unbekanntes Symbol auf seinem Helm trägt:

Gerüchte deuten darauf hin, dass es heute Abend einen längeren Trailer zu Battlefront 2 geben könnte.

Wie Gamespot anmerkt, scheint das Symbol bisher noch nicht im Star Wars-Universum aufgetaucht zu sein. Es könnte daher auf eine völlig neue imperiale Einheit hindeuten. Vielleicht gibt es sogar schon heute Abend eine Antwort auf all die Fragen um das Symbol, denn es machen Gerüchte die Runde, dass DICE und Lucasfilm eine längere Version des Battlefront 2-Trailers zeigen könnten. Er könnte uns verraten, was genau hinter dem Bildchen steckt, das sogar auf der offiziellen Website des Spiels aufgetaucht ist, ebenso wie in einem Teaser-Tweet des offiziellen EA Star Wars-Twitter-Accounts:

Hier ist zu lesen, dass das Feuer in einem Tag (also heute) entfacht würde. Die Wortwahl ist besonders aus dem Grund interessant, weil der Battlefront 2-Teaser die Worte "Inferno Squad" aufblitzen lässt. Haben wir es also mit einem besonderen imperialen Squad zu tun, der uns in Battlefront 2 erwartet? Und sind wir Teil von ihm oder kämpfen wir gegen ihn?

Erfahren werden wir das wohl frühestens heute Abend, wenn der erste Teaser-Trailer zu Star Wars: Battlefront 2 während des Battlefront-Panels offiziell veröffentlicht wird. Bis es so weit ist, könnt ihr euch hier noch einmal die geleakte Version ansehen oder hier unsere Theorie nachlesen, wer sich hinter der im Trailer gezeigten Pilotin verbergen könnte. Gestern erschien außerdem der erste Teaser-Trailer zu Star Wars: The Last Jedi, den ihr euch hier ansehen könnt.

Was glaubt ihr, was hinter Battlefield 2s Inferno Squad steckt?