Star Wars: Battlefront 2 & Need for Speed 2 - Auf der E3 laut EA schon spielbar

Was uns Star Wars: Battlefront 2 wohl für neue Ideen bringen wird?

Auch in diesem Jahr wird Electronic Arts wieder in unmittelbarer Nähe zur E3-Spielemesse ein eigenes Event abhalten, auf dem der Publisher das eigene Lineup näher vorstellt und Ausblick auf kommende Highlights gibt. Jetzt hat EA auf der offiziellen Website bekannt gegeben, auf welche Spiele wir uns im Rahmen der EA Play-Veranstaltung freuen können.

Mehr: EA - Neue Infos zu Battlefront 2 & zur neuen Bioware-IP

Neben den großen EA Sports-Titeln wie FIFA 18, Madden NFL und NBA Live lädt der Publisher auch zum Anspielen der "neuen Star Wars: Battlefront- und Need for Speed-Erfahrungen" ein. Damit dürften wohl Star Wars: Battlefront 2 als auch Need for Speed 2 (Platzhaltertitel) gemeint sein, die jeweiligen Sequels zu den beiden Franchise-Reboots. Darüber hinaus verspricht EA natürlich, dass sie noch mehr in der Hinterhand haben.

Das EA Play-Event ist vom 10. bis zum 12. Juni angesetzt und wer den weiten Weg nach Hollywood antritt, darf dann vielleicht sogar schon die neue Story-Kampagne ausprobieren, die EA für den Shooter versprochen hat. Was uns im nächsten Need for Speed erwartet, muss dann aber erst die Zukunft zeigen.

Freut ihr euch schon auf die E3?