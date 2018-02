Das aktuellste Update für Star Wars: Battlefront 2 hievt das Spiel auf die Version 1.2 und bringt vor allem Balance-Änderungen an Helden und Waffen. Außerdem gibt es für eine limitierte Zeit den Spielmodus "Jetpack Cargo", sowie neue Skins für einige Helden. Für den Arcade-Modus gibt es zudem eine verbesserte KI und weitere, bekannte Maps. Dazu kommen wie üblich Bug Fixes und verschiedene kleinere Änderungen.

In Jetpack Cargo fliegen alle Spieler mit einem Jetpack und Raketenwerfer über die Maps. Der Standard-Blaster steht weiterhin zur Verfügung. Die Teams bestehen aus jeweils acht Kämpfern und müssen versuchen eine Fracht von deren Spawn zum Zielort zu bringen um zu punkten. Der Modus wird nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen.

Außerdem gibt es eine ganze Menge Balance-Änderungen für verschiedene Helden. Boba Fett hat nun beispielsweise eine höhere, effektive Reichweite. Iden Versios Droid Stun wurde überarbeitet und Luke Skywalker sprintet nun schneller über das Schlachtfeld.

Außerdem wurde das Ausweichen abgeschwächt. Bisher fiel dieses durch Boni wie erhöhte Resistenzen und das erschweren der Zielerfassung durch Lichtschwerter zu mächtig aus. Alle bisherigen Vorteile beim Rollen bleiben bestehen, gelten allerdings nur noch in einem engen Zeitfenster während der Animation. Spieler müssen ihre Hechtrolle nun also besser timen, damit sie weiterhin so effektiv ist wie bisher.

Die ausführlichen Patch Notes findet ihr im offiziellen EA-Forum. Vermutlich im März erwartet Star Wars: Battlefront 2 ein weiteres, großes Update. Dieses soll u.a. das Fortschrittssystem für alle Spieler überarbeiten. Außerdem hat Electronic Arts bereits angekündigt, die momentan entfernten Mikrotransaktionen in veränderter Form wieder einzufügen.