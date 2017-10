Wer Star Wars: Battlefront 2 für die PS4, Xbox One oder für den PC vorbestellt hat, kann sich seit Mittwoch, den 4. Oktober 2017, in die Preorder-Beta des kommenden Shooters stürzen.

Obwohl ab Freitag, den 6. Oktober 2017 die Beta für alle Spieler offen und frei zugänglich ist, können es einige gerissene Schurken nicht abwarten, sich vorzeitig unters Vorbesteller-Volk zu mischen und sich ebenfalls vor allen anderen auf die Beta-Schlachtfelder von Star Wars: Battlefront 2 zu stürzen.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - DLC-Inhalte in kleinen Häppchen, dafür häufiger

Auf Reddit ist eine Anleitung aufgetaucht (via VG247), die Nicht-Vorbestellern in zehn Schritten erklärt, wie sie Keys für die Preorder-Beta von Star Wars: Battlefront 2 gratis abstauben können, offenbar ganz egal ob für die PS4, Xbox One oder den PC. Ohne hier weiter ins Detail gehen zu wollen, zielt die Anleitung darauf ab, EA auszutricksen, indem das System hinter der Support-Website des Publishers missbraucht wird.

Wie wir in den Kommentaren unter dem Reddit-Post entnehmen können, scheint das offenbar bei vielen Spielern funktioniert zu haben. Wer hingegen auf ehrlichem Wege die Beta zu Star Wars: Battlefront 2 spielen möchte, muss sich immerhin nur noch einen Tag gedulden.

Die Beta-Phase zu Star Wars: Battlefront 2 endet 9. Oktober 2017.

Die vollständige Version von Star Wars: Battlefront 2 erscheint indes am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.