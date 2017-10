Star Wars: Die letzten Jedi - Deutet der Trailer den Tod einer Hauptfigur an?

Der erste etwas längere Trailer zu Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi ist da. Und der sieht ganz danach aus, als käme es im nächsten Star Wars-Streifen zu einer ganz besonderen sowie folgenschweren Auseinandersetzung.

Achtung, es folgen Spoiler zu Star Wars: Episode VII und möglicherweise zu Episode VIII!

Der Trailer enthält einige Szenen, die so aneinander geschnitten wurden, dass es wirkt, als würde Kylo Ren seine Mutter – Generalin Leia – angreifen und letzten Endes sogar töten.

Carrie Fisher, die Leia verkörpert hat, ist letzten Dezember leider viel zu früh verstorben. Auch deshalb drängt sich die Interpretation der Szenen aus dem Trailer auf: Das Ganze wirkt wie ein tragischer, gebührender Abschied. Auch die Motivation wäre gegeben, schließlich hat Kylo Ren bereits seinen Vater Han Solo auf dem Gewissen. Aber das Ganze könnte auch nur ein fieser Trick sein und die Interpretation liegt voll daneben.

Mehr: Star Wars - Berührender Abschied von Carrie Fisher im Video-Tribut

Der Schauspieler John Boyega hat zwar auch einige Andeutungen fallen lassen, in denen von einem gebührenden Abschied Generalin Leias die Rede war. Aber andererseits wurde bereits mehrfach offiziell bestätigt, dass Carrie Fisher sämtliche Dreharbeiten an Die letzten Jedi bereits abgeschlossen hatte, bevor sie gestorben ist. Fest scheint aktuell nur zu stehen, dass wir in Star Wars Episode 9 keine CGI-Leia zu Gesicht bekommen werden – ungenutzte Szenen von den Dreharbeiten zu den Vorgängern wurden allerdings bereits freigegeben.

Mehr: Star Wars: Die letzten Jedi - Episode 8 ist doch Carrie Fishers letzter Film

Mehrfach hieß es auch von offizieller Seite, dass Generalin Leia beziehungsweise Carrie Fisher in Star Wars: Episode 9 eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Aus diesen Plänen wird nun wohl nichts, aber der tragische Tod von Carrie Fisher muss sich nicht zwingend auch auf Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi ausgewirkt haben. Was wiederum vielleicht bedeutet, dass der Trailer uns einfach nur auf eine falsche Fährte locken soll.

Was glaubt ihr?

Star Wars: Die letzten Jedi - Bilder zum Kinofilm ansehen