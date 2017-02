Star Wars: Die letzten Jedi - Deutscher Titel von Episode 8 enthüllt

Im Star Wars 7-Nachfolger Die letzten Jedi kehrt Mark Hamill als Luke Skywalker zurück.

The Last Jedi - drei kleine Worte, die in den letzten Wochen hitzige Diskussionen unter den Star Wars-Fans entfachten. Schließlich lässt sich der englischsprachige Titel zu Episode 8 auf zwei Arten übersetzen: zum einen mit "Der letzte Jedi", zum anderen aber auch mit "Die letzten Jedi". Doch welche der beiden Lesarten würde sich letztlich als die richtige herausstellen, und was bedeutet das dann für Star Wars 8?

Lange hielt sich Lucasfilm hierzu bedeckt. Doch nun gab der Konzern den deutschen Titel bekannt, der zumindest etwas Klarheit schafft. Wie wir einem offiziellen Twitter-Account zu Star Wars entnehmen, läuft Episode 8 als Star Wars: Die letzten Jedi in den deutschen Kinos.

Damit ist zwar geklärt, ob es nur einen oder doch mehrere Jedi im Universum von Episode 8 gibt, aber noch nicht die Frage danach, wer sie sind.

Einen Teil der Antwort liefert der Opening Crawl zu Episode 7: Das Erwachen der Macht. Denn darin wird Luke Skywalker (Mark Hamill) als "der letzte Jedi" beschrieben. Zudem wissen wir, dass Star Wars 8 die Beziehung zwischen Luke und Rey (Daisy Ridley) sowie die Ausbildung der machtbegabten Frau in den Mittelpunkt rückt. Entgegen aktueller Gerüchte und Spekulationen lässt dies zwei Schlüsse zu: Luke stirbt nicht im Verlauf von Episode 8, während Rey ihre Ausbildung zum Jedi abschließt, anstatt der dunklen Seite der Macht zu verfallen.

Star Wars: Die letzten Jedi startet am 14. Januar 2017 in den deutschen Kinos.