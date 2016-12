Star Wars: Han Solo - Drehstart im Frühjahr & Trailer-Info zu Episode 8

Star Wars: Rogue One - Filmkritik-Video: So gut ist das erste Spin-Off (Spoilerfrei)

Zum Kinostart von Rogue One hofften bereits viele Star-Wars-Fans ins­ge­heim, den ersten Trailer zu Episode 8 zu Gesicht zu bekommen. Doch daraus wurde nichts.

Das hat auch einen guten Grund, bestätigt nun Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gegenüber dem britischen BBC-Journalist Lizo Mzimba im Rahmen der Premierenfeier zu Rogue One in Los Angeles. Schließlich möchte man dem neuen Star-Wars-Film mit Rey, Finn und Kylo Ren genug Raum geben.

So wird ein erster Trailer zu Episode 8 aus der neuen Trilogie erst im Frühjahr kommen, so Kennedy. Ein genauer Termin wurde nicht genannt, jedoch spricht einiges dafür, dass er im Rahmen der Star Wars Celebration 2017 im April vorgestellt wird.

Darüber hinaus verriet Kennedy, dass im Februar die Dreharbeiten zum nächsten Ablegerfilm über den jungen Han Solo an den Start gehen wird. Darin wird die Vorgeschichte des Publikumslieblings Han Solo (in der Saga von Harrison Ford dargestellt) gezeigt, bevor er das erste Mal auf Luke Skywalker und Prinzessin Leia trifft.

Der junge Han Solo wird von Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!) dargestellt. In weiteren Rollen spielen Donald Glover (Community) als junger Lando Calrissian, Emilia Clarke (Game of Thrones) in einer noch unbekannten Rolle und natürlich Chewbacca mit. Die Regie übernehmen Phil Lord und Chris Miller (The Lego Movie).

Der Kinostarttermin ist für den 24. Mai 2018 geplant.

