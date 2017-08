Star Wars - Obi-Wan Kenobi, Yoda & Boba Fett sollen eigene Filme bekommen

Im Star Wars-Universum gibt es noch viele unerzählte Geschichten. Eine, die die Fans besonders gerne hören beziehungsweise sehen wollen, ist die von Obi-Wan Kenobi. Er spielt zwar eine zentrale Rolle in der Prequel-Trilogie, aber seit dem allerersten Star Wars-Film wissen wir: Da gibt es noch mehr. Jetzt könnten eure Gebete erhört worden sein. The Hollywood Reporter berichtet, dass ein Spin-off-Film in Arbeit sein soll, der sich allein um Obi-Wan Kenobi dreht. Aber es kommt noch besser. Weitere Standalone-Projekte mit Yoda und Boba Fett als jeweiliger Hauptfigur seien ebenfalls in der Planung.

Das Obi-Wan Kenobi-Spin-off soll sich laut den Quellen von THR noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befinden. Aktuell würden Gespräche mit Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) geführt, der als Regisseur für das Projekt in Frage käme. Ein Skript gibt es wohl noch nicht, weshalb sich vorerst auch die Frage nach möglichen Schauspieler erübrigt. Ob Ewan McGregor in seiner Rolle als jüngerer Obi-Wan Kenobi zurückkehrt, steht also noch nicht fest. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit wiederholt Interesse an einer Rückkehr ins Star Wars-Franchise bekundet.

In einem Nebensatz heißt es seitens des Hollywood Reporters außerdem, dass Lucasfilm derzeit über Standalone-Filme zu Yoda, Boba Fett und weiteren Charakteren nachdenke. Was natürlich noch keine offizielle Bestätigung darstellt, aber auch nicht sonderlich überraschend kommen würde. Spin-offs zu diesen überaus beliebten Figuren bieten sich natürlich an. Ihr solltet die Meldungen trotzdem noch mit Vorsicht genießen, solange sie nicht offiziell bestätigt sind.

Zu welchem Star Wars-Charakter wünscht ihr euch am meisten einen eigenen Film?

