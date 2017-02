Sehen wir Star Wars: Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück und Co. schon bald in der Kinofassung auf Blu-ray?

Ob nun Hayden Christensen als Machtgeist in Rückkehr der Jedi-Ritter, ein CGI-Jabba in Eine neue Hoffnung oder die Frage danach, wer denn nun zuerst schoss - seit ihrem Release in den Jahren 1977, 1980 und 1983 nahm Star Wars-Schöpfer George Lucas viele Änderungen an der Original-Trilogie vor, die hitzige Diskussionen auslösten.

Das wäre auch nicht weiter schlimm, wenn Fans mit jedem neuen Re-Release auf DVD oder Blu-ray die Möglichkeiten hätten, zwischen den originalen Kinofassungen und den überarbeiteten Versionen zu wählen. Allerdings sind die Kinofassungen von Eine neue Hoffnung, das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter seit einiger Zeit meist nur in limitierten und damit teuren DVD-Ausgaben mit äußert schlechter Bildqualität erhältlich. Wer sich die erste Star Wars-Trilogie in ihren Kinofassungen als Blu-rays ins Regal stellen will, hatte bislang sogar völlig Pech. Doch das könnte sich schon bald ändern.

Wie Jason Ward, der gut vernetzte Chefredakteur der Star Wars-Fanwebsite Making Star Wars berichtet, sollen die unveränderten Versionen von Episode 4, Episode 5 und Episode 6 schon bald auf Blu-ray erscheinen.

Eigentlich verfolge seine Website die Richtlinie, Gerüchte zu einem derartigen Re-Release der Original-Trilogie nicht aufzugreifen, da sie sich regelmäßig als falsch herausstellen. Doch diesmal, so Ward weiter, hätten sich Hinweise und Anzeichen darauf in den vergangenen Monaten regelrecht aufgetürmt.

"Mehrere Quellen haben uns darüber informiert, dass [die Kinofassungen auf Blu-ray] veröffentlicht werden und diesmal scheint es tatsächlich zu stimmen."

Wards Informationen zufolge soll der Re-Release passend zum 40. Geburtstag von Eine neue Hoffnung auf den Markt kommen. Der erste Star Wars-Film startete erstmals am 25. Mai 1977 in den US-Kinos.

Möge die Macht mit dieser Meldung sein.