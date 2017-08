Star Wars - Pokémon GO-artige App lässt euch die Kinohelden suchen

Nach dem riesigen Erfolg von Pokémon GO möchte Disney wohl ein bisschen an den Erfolg anknüpfen, um für Star Wars Episode VIII - Die letzten Jedi Werbung zu machen. Darauf deutet zumindest die neue Funktion der Star Wars-App hin, die Disney gerade angekündigt hat.

Wie bei Pokémon GO werden dabei Charaktere aus dem Star Wars-Universum in der realen Welt (zumindest auf eurem Handy-Bildschirm) erscheinen. Zwar werdet ihr sie nicht fangen können, dafür werdet ihr aber Schnappschüsse und Videoaufnahmen mit den Figuren machen können und diese anschließend via Twitter oder Instagram teilen. Dabei könnt ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem ihr Karten für die Premiere von Star Wars Episode VIII - Die letzten Jedi abstauben könnt.

Einen Haken gibt es aber: Ihr werdet Charaktere nicht einfach in freier Wildbahn, sondern nur vor bestimmten Pappaufstellern bei teilnehmenden Händlern finden können. In Deutschland sind das alle Geschäfte von Toys"R"Us und Galeria Kaufhof. Haltet dabei am Besten nach weißen Wänden mit einem farbigen "Find the Force"-Logo Ausschau. Das neue Feature der App wird auch nur drei Tage lang verfügbar sein. Ab dem nächsten Freitag, den Disney im Zuge dieses Events "Force Friday" nennt, darf ab dem 1. bis zum 3. September in allen teilnehmenden Händlern auf Charakter-Suche gegangen werden.

Werdet ihr die App nächsten Freitag ausprobieren, oder lässt euch Star Wars kalt?