Star Wars: Rogue One sollte ursprüngliche die erste Lice-Action TV-Serie des Franchises werden.

Bereits 2003 entstand das erste Konzept für Rogue One: A Star Wars Story, wie der ILM Visual Effect Supervisor John Knoll gegenüber Comic Book Ressources erwähnte. Revenge of the Sith stand kurz bevor und das Team wollte sich schon darauf vorbereiten, was nach dem Film-Franchise kommen könnte.

Zur Debatte stand eine Art "Mission Impossible", bei der die Pläne für den Todesstern gestohlen werden sollten. Knoll sah ein hohes Spannungspotenzial in dieser Geschichte, allerdings stellte sich heraus, dass die Zeit, in der die Serie spielen sollte, stark von seiner Vorstellung abwich, weshalb er sich dagegen entschied. Rogue One, an dessen Entwicklung er ebenfalls beteiligt war, wich im Endeffekt auch von der Ursprungsidee ab.

Rogue One - Der bisher düsterste Star Wars-Film zeigt, dass er keine Jedi braucht

Trotzdem wollen Lucasfilm und Disney die Pläne für eine TV-Serie nicht aufgeben. Im letzten Herbst verriet Disney-ABC Television Präsident Ben Sherwood dem Hollywood Reporter, dass die Pläne dafür zwar weiterverfolgt, jedoch nicht umgesetzt werden, bevor das Film-Franchise beendet ist. Das heißt, vor 2020 wird es keine TV-Serie geben, da der letzte Teil des Franchises mit Episode IX erst 2019 erscheint.

Bevor Lucasfilm 2012 von Disney gekauft wurde, befand sich bereits 2005 die Live-Action Serie Star Wars: Underworld in Entwicklung. Aufgrund von Änderungen innerhalb des Teams und einem, laut George Lucas, zu geringen Budget, wurde diese jedoch auf Eis gelegt.

Der nächste Film der Reihe, Star Wars: The Last Jedi, erscheint am 14.12.2017

