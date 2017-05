Star Wars: The Last Jedi - Japanische Broschüre kündigt große Überraschung an

Star Wars: The Last Jedi enthüllt offenbar das eine oder andere Story-Geheimnis, wenn wir einer neuen, japanischen Broschüre Glauben schenken wollen. von David Molke,

18.05.2017 13:30 Uhr 0 0 0 0