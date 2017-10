Stardew Valley - Nächstes Spiel auf gleichem Planeten entfernt sich von Harvest Moon-Formel

Keine Frage: Stardew Valley ist der klassische Fall eines Überraschungserfolges. Für viele Spieler kam es aus dem Nichts, und es hat gerade auf dem PC eine Nische ausgefüllt, auf die bis dato keiner gekommen ist. Besitzer von Computern haben schließlich schon hier und da mal etwas von Harvest Moon gehört, aber mangels Handheld noch keines gespielt. Und dann kommt plötzlich Eric Baron daher und entwickelt im Alleingang etwas Vergleichbares. Das Spiel wurde ein gigantischer Erfolg, wurde auf Konsolen portiert und die Einnahmen haben Baron verdientermaßen ordentlich für die jahrelange Arbeit entlohnt. In nur zwei Monaten haben sich allein auf dem PC eine Million Exemplare verkauft. Aber was passiert als nächstes?

Mehr: Stardew Valley - Bug lässt Figur verschwinden, Spieler trauern & Entwickler ratlos

In einem Ask Me Anything auf Reddit hat Baron ein wenig über sein kommendes Projekt gesprochen. Ganz konkret hat er noch nichts angekündigt, weil er Angst davor hat zu früh einen Hype zu generieren. Das kann schließlich nach hinten losgehen. Doch er kann schon einmal verraten, das es auf dem gleichen Planeten wie Stardew Valley spielen wird. Er möchte einige Dinge in der Lore weiter erforschen. Das soll in einer Spielwelt münden, die noch umfangreicher und detaillierter ist.

Mehr: Stardew Valley im Test - Auch auf der Nintendo Switch ein Genuss

Gleichzeitig möchte er sich nicht so sehr in ein Korsett zwängen lassen, wenn es um das Game Design an sich geht. Bei Stardew Valley hat er sich ganz streng an die Vorlage gehalten und sich nicht weit von der Harvest Moon-Formel entfernt. Bei dem nächsten Spiel möchte er sich weiter von einem traditionellen Design lösen und seinen Ideen freien Lauf lassen. Auch beim Art Design möchte er sich mehr Freiheiten gönnen und etwas Unverbrauchtes versuchen. Trotzdem soll sich alles wieder persönlich und handgemacht anfühlen. Eben genau das, was viele Fans an seinem ersten Spiel so schätzen gelernt haben.

Freut ihr euch auf das nächste Projekt von Eric Baron?