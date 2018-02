Stardew Valley wurde von Eric "ConcernedApe" Barone komplett im Alleingang entwickelt. Eigentlich stellt das Spiel eine Hommage an die Harvest Moon-Reihe dar und wurde zunächst via Steam veröffentlicht. Da es für den PC bis zu diesem Zeitpunkt einfach keinen derartigen Titel gab, der gut war, mauserte sich das Ein-Mann-Projekt zu einem amtlichen Erfolg. So amtlich, dass das Spiel mittlerweile nicht nur auf PS4 und Xbox One erhältlich ist, sondern auch für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, wo sich der Kreis schließt. Bald soll der heiß erwartete Multiplayermodus an den Start gehen, wie der Schöpfer von Stardew Valley verrät.

Multiplayer-Features sind fertig

Sobald Stardew Valley das nächste große Update mit der Versionsnummer 1.3 erhält, soll nicht nur der neue Singleplayer-Story-Content, sondern auch der Koop-Modus implementiert werden. Die Funktionen seien mittlerweile bereits allesamt fertig programmiert und müssten jetzt nur noch in einer QA-Phase auf Herz und Nieren geprüft werden. Außerdem werde aktuell der Text in diverse unterschiedliche Sprachen übersetzt und selbstverständlich gehe auch das Beheben von Bugs stetig weiter.

Stardew Valley-Multiplayer:

Entwickler zeigt LAN-Modus für 4 Spieler & einen Flamingo

Offene Beta soll noch diesen Frühling starten

Sobald die QA-Phase abgeschlossen ist und die Übersetzungen vorliegen, könne es in eine öffentliche Beta-Testphase gehen, erklärt der Stardew Valley-Entwickler Eric Barone. Er visiere für den Start der Open Beta immer noch den Frühling dieses Jahres an. Wenn alles wie geplant läuft, sollte die offene Beta also schon recht bald anfangen können. Bis es soweit ist, will der Entwickler auch noch mehr Details zum Update und dem Koop-Modus enthüllen. Aktuell gibt es einen neuen Screenshot, der schon mal die neue Schilder-Funktion zeigt:

