Die Entwicklung des Multiplayermodus für den Indie-Hit Stardew Valley kommt, laut Eric "ConcernedApe" Barone, sehr gut voran. Im Gegensatz zu seinem Ein-Mann-Projekt hat er sich für die Mehrspielervariante Hilfe von den Starbound-Machern Chucklefish geholt. Auf Twitter postete er einen entsprechenden Screenshot und schrieb, dass es im jetzigen Zustand bereits sehr viel Spaß mache:

Testing multiplayer... it's coming along great! @tccoxon is doing fantastic work. I'm really excited, this is already really fun and it's only going to get better before release. Check out my log cabin pic.twitter.com/f4YlHL3fCx