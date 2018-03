Unsere US-Kollegen von IGN begleiten im März das kommende State of Decay 2 mit ihrem "IGN First"-Programm und veröffentlichen den ganzen Monat über exklusive Infos und Videos zum Spiel. Das aktuellste zeigt das neue Survivors-System von State of Decay 2 im Detail.

Dieses erlaubt es euch, die Persönlichkeiten und Eigenarten der anderen Überlebenden im Spiel deutlich detaillierter anzeigen zu lassen und sie somit noch wertvoller werden zu lassen. Schließlich müsst ihr im Spiel nicht nur für das Überleben eurer eigenen Spielfigur, sondern auch das Wohlergehen der anderen NPCs zu sorgen. Ihr könnt euch das Video unter dieser News anschauen.

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai für Xbox One und PC.