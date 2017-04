Stephen Kings Es - Der erste Trailer stößt auf riesiges Interesse.

197 Millionen Aufrufe in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung - auf diesen Wert kommt der erste Trailer zur Neuverfilmung von Stephen Kings Roman Es (via The Wrap). Damit stellt der Horrorfilm einen Rekord auf, da kein anderer Trailer am ersten Tag mehr Aufrufe erzielte. Der vorherige Rekordhalter war der erste Trailer zu Fast & Furious 8 (139 Millionen Views in 24 Stunden), der damals den Trailer zur Disney-Realverfilmung Die Schöne und das Biest (127.6 Millionen Views in 24 Stunden) ablöste.

Doch nicht nur das Interesse am Trailer zu Stephen Kings Es ist groß, er ruft auch überaus positive Reaktionen hervor. So steht der Trailer auf YouTube aktuell bei mehr als 270.000 Likes, wohingegen nur rund 13.000 Nutzer den Dislike-Button gedrückt haben. Damit stehen die Chancen für Stephen Kings Es sehr gut, sich auch an den Kinokassen zum Hit zu entwickeln.

Stephen Kings Es startet am 21. September 2017 in den deutschen Kinos

