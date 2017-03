Street Fighter II - Profi findet 26 Jahre später noch neue Kombos im Spiel

Street Fighter II hält bis heute Überraschungen bereit.

Eigentlich sollte man ja meinen, dass die weiterhin lebendige Street Fighter II-Community längst jedes Geheimnis des legendären Prügel-Titels entdeckt hat. Wie uns der Street Fighter-Profi und YouTuber desk zeigt, schlummern auch 26 Jahre nach dem Arcade-Release von Street Fighter II: The World Warrior noch ein paar unentdeckte Details in dem Klassiker. Wer nämlich die richtigen Tricks kennt, kann noch heute bisher unbekannte Kombos aus dem Kampfsystem herauskitzeln.

Wie desk in der Beschreibung seines YouTube-Videos angibt, fußen die neuen Angriffsmöglichkeiten auf dem eigentlich bereits bekannten "on the ground"-Glitch, den sich Street Fighter II-Profis gegenseitig schon zu VHS-Zeiten auf Videokasette erklärt haben. Im Kampf gegen Vega ist es demnach möglich, auch dann noch Kombos anzusetzen, wenn wir den Klauenträger eigentlich schon von den Füßen gefegt haben.

In Verbindung mit der sogenannten "Falling into the corner"-Pause, in der sich der Fall zu Boden um wenige Frames verzögert, wenn der Gegner in die Ecke gedrängt wird, ist es desk möglich, verschiedenste Kombos auszuführen, die so eigentlich nicht möglich sein sollten. Dazu gehören "sweep infinites, double jump-in & mid-combo jump-in combos sowie double fireball combos". (via Eurogamer)

Falls ihr tiefer in die Details zu den neuen Kombos einsteigen wollt, empfehle ich euch den Beschreibungstext unter dem Video. Ich kann mich hingegen gerade noch daran erinnern, wie die Hadouken-Attacke auslöst wird.

War euch dieser Glitch bereits bekannt?